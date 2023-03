Vertrouwen in een zege van Verstappen? Zet in en win!

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen en veel mensen kijken hier reikhalzend naar uit. Na een lange winterpauze krijgt Max Verstappen dit weekend in Bahrein de kans om weer voor de zege te gaan strijden.

Verstappen en zijn team Red Bull Racing kende vorige week een zeer sterke driedaagse wintertest in eveneens Bahrein. De Nederlandse coureur wordt dan ook tot de grote titelfavoriet gebombardeerd. Verstappen is niet alleen de grote titelfavoriet, hij is ook de grote favoriet voor de zege in Bahrein.

Iedereen die vertrouwen heeft op een zege van Verstappen, kan bij Jack’s Casino & Sports een gokje wagen. Nieuwe spelers maken kans op mooie prijzen. Je kan namelijk 50 keer of zelfs 100 keer je inzet winnen. Bij een storting van minimaal 20 euro kan je met de odds boost ‘GP-winnaar - Verstappen, Max’ 50 keer je inzet winnen. Bij het storten van minimaal honderd euro kan dit 100 keer je inzet worden.

Jacks Casino & Sports heeft ook een aanbieding voor bestaande spelers. Vanaf de donderdag in elk raceweekend van de Formule 1 en de MotoGP kan je namelijk speciale profit boosts claimen. Je kan elke weekend 2 profit boosts ter waarde van 25 procent claimen. De minimale storting hiervoor is 20 euro. Beide bovengenoemde acties zijn beschikbaar voor alle speler van boven de 24 jaar.

Ben je een nieuwe speler? Open dan nu een account!

Ben je een bestaande speler? Klik dan hier in om te loggen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+