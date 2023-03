Uitslag VT2 Bahrein: Alonso toont spierballen en is sneller dan Verstappen en Perez

De tweede vrije training in Bahrein zit er alweer op. In de woestijn werkten de coureurs de training af onder het kunstlicht en werd de snelste tijd een prooi voor Fernando Alonso. Achter hem werd de tweede tijd genoteerd door zijn collega Max Verstappen. De top drie werd compleet gemaakt door Sergio Perez.

Alonso

Na een sterke testweek werd Aston Martin al gezien als een mogelijke outsider voor een podiumplaats in Bahrein. In de tweede vrije training, onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die van de kwalificatie, werd echter duidelijk dat Aston Martin en stercoureur Fernando Alonso veel sterker zijn dan verwacht. De Spanjaard kon zich aardig meten met de Red Bulls en reed zelfs de snelste tijd van de dag.

Verrassingen

De training werd afgetrapt door Alonso's teamgenoot Lance Stroll. De Canadees ondervond tijdens de sessie nog de nodige hinder van zijn polsbreuk. Hij gaf over de boordradio aan dat hij hierdoor zijn stuurtje niet optimaal kon draaien in de eerste bocht, ondanks die fysieke problemen noteerde hij wel de zesde tijd. Hij was net iets langzamer dan de verrassing van de dag: Nico Hülkenberg van het team van Haas.

Verstappen

Verstappen was op zijn beurt wat minder tevreden tijdens de tweede vrije training. De Nederlandse regerend wereldkampioen klaagde over zijn auto, het kwam overeen met waar teamadviseur Helmut Marko eerder op de dag over sprak. Toch zag hij er in de rest van de training veel sterker uit dan dit radiobericht doet vermoeden. Verstappen was uiteindelijk slechts 0,169 seconden langzamer dan Alonso. Verstappens teamgenoot Sergio Perez was op zijn beurt slechts 0,171 seconden langzamer dan Alonso.