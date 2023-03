Haas ontvangt belangrijke milieu-onderscheiding van de FIA

Het team van Haas heeft voorafgaand het nieuwe Formule 1-seizoen goed nieuws ontvangen vanuit autosportfederatie FIA. De Amerikaanse renstal heeft in de afgelopen jaren werk gemaakt van een milieuvriendelijkere werkwijze. Het team van Haas heeft daarvoor nu een nieuwe onderscheiding ontvangen van de FIA.

Vandaag werd namelijk bekend dat Haas de zogenaamde ' Three-Star Environmental Accreditation' heeft ontvangen van de FIA. Het is de hoogste onderscheiding die de FIA vergeeft op dit vlak van de sport. Met deze titel ontvangt het team erkenning voor het werk dat men levert om bij te dragen aan een groenere autosportwereld, in 2021 ontving Haas de voorgaande onderscheiding op dit gebied.

De renstal laat weten dat ze meerdere stappen hebben gezet in de richting van de vandaag uitgereikte onderscheiding. De meest in het oog springende maatregel is de zeer kleine pitwall van het team. Hiermee bespaart men niet alleen vervoerskosten, maar ook gewicht. Doordat de nieuwe pitwall minder weegt, stoot men ook minder uit bij het vervoer hiervan. Verder heeft men ervoor gezorgd dat de energie op het hoofdkantoor groen is en is de teamkleding gemaakt van milieuvriendelijk materiaal.