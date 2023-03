Video: Coureurs maken bijzondere reclame voor Las Vegas

Aankomend seizoen keert de Grand Prix van Las Vegas terug op de kalender en men doet er alles aan om deze race aan de man te brengen. De coureurs moeten opdraven in allerlei reclamespotjes en voor de nieuwste commercial hebben de coureurs een glitterjasje gekregen. De video zorgt voor een compleet nieuw beeld van onder andere Charles 'Elvis' Leclerc.

Lights, camera, Vegas 馃幀 The boys are ready to hit The Strip this November! #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/Vw2xKFuXWV