Zandvoort komt met duidelijkheid over aanpassing aan pitlane

Afgelopen week kwam autosportfederatie FIA naar buiten met een document naar aanleiding van de vergadering van de F1 Commission. In dit document stond onder andere dat er veranderingen zullen worden doorgevoerd aan het circuit van Zandvoort. Circuitdirecteur Robert van Overdijk komt nu met meer duidelijkheid.

Al snel werd duidelijk dat deze passage te maken had met de pitlane op het circuit in de Noord-Hollandse duinen. Het gaat hier om de pitstopplaatsen in de pitlane, coureurs klaagden afgelopen jaar over dit euvel. Het kritiekpunt was dat de plaatsen waar ze stopten voor de pitstops te dicht op elkaar zouden liggen. In Zandvoort neemt men dit serieus en zorgt men ervoor dat het in 2024 is aangepast.

Er wordt anderhalve meter extra gecreëerd tussen de pitstopplaatsen van de teams in de pitlane. Circuitdirecteur Robert van Overdijk ziet hier geen problemen in. In gesprek met Motorsport.com is hij daar nogal duidelijk over: "We maken de pitstraat als geheel wat langer en trekken die eigenlijk wat verder uit elkaar. Dat maakt het voor het in- en dan vooral uitrijden na een pitstop wat makkelijker voor de coureurs. Het geeft daarnaast de monteurs ook iets meer ruimte en dus ook iets meer veiligheid."