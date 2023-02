Ocon niet blij met Netflix: "Weergave van de realiteit nogal bijzonder"

Afgelopen week werd de Netflix-reeks 'Drive to Survive' weer online gezet. De documentairereeks kreeg in de afgelopen jaren veel kritiek van onder andere Max Verstappen. Men beloofde beterschap, maar niet iedereen ziet dat gebeuren. Ook Esteban Ocon is zeer kritisch op het recent gelanceerde seizoen van de Netflix-reeks.

Drive to Survive kreeg in de afgelopen jaren veel kritiek op de manier waarop ze een aantal situaties in beeld brachten. Er werden citaten geplakt onder verkeerde beelden, uitspraken werden uit context getrokken en er werden zelfs rivaliteiten gecreëerd in de montageruimte van Netflix. Voor Max Verstappen was het de reden om Netflix een jaartje te boycotten.

Achtste plaats

Ook Alpine-coureur Esteban Ocon is kritisch op Drive to Survive. De Franse coureur heeft al naar het nieuwe seizoen gekeken en hij was niet tevreden. Bij L'Equipe is hij duidelijk: "Ik heb alleen mijn aflevering bekeken. Hun manier van het weergeven van de realiteit is nogal bijzonder. Ik kwam in Frankrijk als achtste over de streep en ze lieten het zien alsof ik zei dat het als een zege aanvoelde. Ik zou echter nooit tevreden zijn met de achtste plaats."

Japan

Ocon was niet tevreden over hoe men hem in beeld bracht. De Franse coureur van het team van Alpine heeft eventjes nagedacht en denkt inmiddels te weten waar men die uitspraken vandaan heeft gehaald. Hij deelt deze ontdekking met het Franse medium: "Ik denk dat ik dit heb gezegd toen ik vierde werd in Japan. Het maakt mij eigenlijk niet uit, maar ik wil graag even duidelijk maken dat een achtste plaats niet aanvoelt als een overwinning!"