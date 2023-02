Alonso hypet Aston Martin flink op: "Waren tijdens racesimulatie sneller dan Ferrari"

Na de driedaagse Formule 1-wintertestdagen in Bahrein, werd het team van Aston Martin flink opgehypet. Volgens vele kenners in- en rondom de Formule 1-paddock heeft de Britse renstal een zeer sterke auto neergezet. Aston Martin’s nieuwe coureur en tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso doet nog even een schepje bovenop de flinke verwachtingen van zijn team.

Het is officieel raceweek. Dit aankomend weekend staat de eerste Grand Prix van 2023 op de planning. Vorige week vonden in Bahrein de wintertestdagen plaats, waar alle Formule 1-teams haar concept voor dit seizoen in volledige vrijheid konden uittesten. In positieve zin viel vooral het team van Aston Martin op. Naast een duidelijke doelstelling dat het in de komende jaren in de top om de overwinningen en wereldtitels wil meevechten, wist de renstal tijdens de wintertestdagen in Bahrein de show te stelen.

De AMR23-auto zag er volgens vele ogen stabiel en snel uit, waardoor ook de media op de hype dook om Aston Martin te noemen als het team dat misschien wel om de podiums mee kan vechten. In een recent interview waar Aston Martin-nieuwkomer Fernando Alonso te gast is, doet hij er een flinke schep bovenop om de hype rondom zijn nieuwe werkgever flink op te bouwen.

Tweevoudig wereldkampioen Alonso krijgt tijdens het interview namelijk de uitdagende vraag tegen wie hij in het aankomend seizoen zal gaan racen. De Spanjaard antwoordt glimlachend:

"Het is lastig om dat met testdata te voorspellen aangezien er op verschillende dagdelen en er met verschillende gewichten en banden gereden wordt, maar tijdens de laatste testdag hebben we een racesimulatie gedaan, waarbij we, net zoals de aankomende Grand Prix van Bahrein, 57 ronden aan brandstof in de auto hebben gedaan. We hebben eigenlijk een volledige race gereden, inclusief een echte pitstop met bandenwisselingen. Ook Ferrari heeft deze simulatie gedaan, en wij waren iets sneller", concludeert Alonso.

Of Alonso zijn blijdschap vanwege de performancewinst niet kon inhouden of dat de Spanjaard even voor de grap de hype wou opstoken, is uiteraard nog afwachten. Dit aankomend weekend wordt de eerste Grand Prix van 2023 verreden. Het Bahrain International Circuit zal als het strijdtoneel fungeren.