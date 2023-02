Norris denkt niet aan overstap: ''Het is omdat ik bij McLaren wil zijn''

Lando Norris heeft de afgelopen seizoen laten zien dat hij een zeer groot talent is. Vechten om de wereldtitel zat er bij McLaren nog niet. Een deurtje verder kijken voor betere kansen, daar wil de jonge Brit helemaal niet denken. Niks voor niks tekende Norris een overeenkomst tot en met 2025.



“Ik zit hier nog een paar jaar. Het is omdat ik hier wil zijn', zei hij tegen Sky F1. “Het was niet omdat ik wist dat we kampioenschappen gingen winnen of zoiets. Ik wist dat het een avontuur was en dat we moeten ontwikkelen en verbeteren wat we hebben om op dat punt te komen.''



Of Norris na 2025 nog bij McLaren zit, is afwachten. Het hangt ook af hoe de paarden lopen bij andere teams. Maar de Brit staat niet negatief over een langer verblijf bij de roemruchte renstal uit Woking. ''We hebben alle mogelijkheden afgewogen en er is altijd een mogelijkheid dat het langer duurt dan mijn contract. Maar ik denk niet dat dat op dit moment een gespreksonderwerp voor mij is. Ik ben de meest geduldige man, maar tegelijkertijd ben ik blij met het werk en de plannen die het team aan het maken is."

Norris is ondanks zijn jonge leeftijd van 23 jaar de aangewezen kopman met Oscar Piastri als new kid on the block. De input van de Engelsman zal van cruciale waarde zijn om het team verder op weg te helpen richting de top.''

"Er zijn altijd ontwikkelingen in de Formule 1", zei hij. "We hebben wat we nu hebben en er komt nog wat beters aan. Het is altijd het spel in de Formule 1, hoe snel je iets nieuws kunt vinden. Wat het gat naar de top ook is, hoewel het veel kleine dingen kunnen zijn, zal het nooit iets kleins zijn.''

“Dus natuurlijk moeten we veel verschillende dingen proberen en een goede zaak dat de jongens op de fabriek en op het circuit zoveel mogelijk verschillende wegen en dingen aan het verkennen zijn. Er komen altijd nieuwe dingen op ons af, nieuwe ideeën of filosofieën. Hoe meer we kunnen hebben, hoe beter'', zei de Brit hoopvol.