Horner: "Als Hamilton met pensioen gaat, valt Mercedes in de stront"

Nadat Lewis Hamilton in de allerlaatste ronde van de allerlaatste race van 2021 de wereldtiteltitel verloor na een ongewone SafetyCar-procedure, ging de Brit offline. Speculaties over het vertrek van de zevenvoudig kampioen werden alsmaar groter en groter.

Christian Horner, Red Bull-teambaas, ziet dat Hamilton van zeer belangrijke waarde is voor zijn werkgever Mercedes. Volgens Horner zou een vertrek van Lewis negatieve sporen achterlaten bij de Silberpfeilen.

''Als hij met pensioen gaat? Wie zouden ze in vredesnaam nemen", zegt Horner in de Netflix-serie Drive to Survive. "Dat zou hen echt in de stront laten vallen als hij besluit met pensioen te gaan."

Later in de documentaire legde Horner zijn punt verder uit. "Wat zijn Toto's opties als Lewis zou stoppen? Het laat ze behoorlijk in de kou", concludeerde de Brit.

Rosberg

Mercedes maakte al eens zo'n situatie mee met het onverwachte vertrek van Nico Rosberg in 2016. De Duitser versloeg teamgenoot Hamilton in een intens gevecht om de titel en vond het daarna wel welletjes. Mercedes moest hals over kop op zoek naar een vervanger en kwam terecht bij Valtteri Bottas.