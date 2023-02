Perez in zijn nopjes: "Slechts kleine verschillen met RB18"

Sergio Perez komt vandaag de gehele dag in actie voor het team van Red Bull Racing. De Mexicaan proefde gisteren voor het eerst aan de nieuwe RB19 en dat gaf hem een goed gevoel. Perez merkte wel op dat zijn nieuwe wagen veel gelijkenissen vertoont met de wagen van vorig seizoen.

Perez mocht gisteren voor het eerst in actie komen in de nieuwe auto nadat hij de gehele donderdag moest toekijken hoe Max Verstappen zijn rondjes draaide. Perez was in zijn eerste stint zeer productief, iets wat hij vandaag ook weer wil gaan doen. De Mexicaan heeft dan ook goede hoop op een goede uitkomst.

De Mexicaan keek in de middagsessie toe hoe Verstappen in actie kwam. Vandaag zijn de rollen omgedraaid en rijdt Perez inmiddels weer in het rond. In een persbericht van Red Bull sprak hij zijn tevredenheid uit over de nieuwe wagen: "De auto voelt goed aan. We hebben een goede pace en hopelijk kunnen we de wagen nog een beetje finetunen. Er zijn maar een paar kleine verschillen tussen deze auto en de RB18 van vorig seizoen. Dat komt overigens vooral door de veranderingen die zijn gemaakt aan de banden. Over het algemeen is het echter goed te vergelijken."