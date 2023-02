De Vries kan lachen: "Positieve dag ondanks rode vlag"

Nyck de Vries komt zometeen weer in actie tijdens de laatste testdag van de wintertest in Bahrein. De Friese coureur reed gisteren een zeer solide dag op het circuit van Sakhir. De coureur van AlphaTauri reed veel rondjes en na afloop zag hij eigenlijk alleen maar pluspunten.

De Vries nam in de middag plaats achter het stuur van de nieuwe AlphaTauri-bolide. De Nederlander keek in de ochtend toe hoe zijn teamgenoot 85 rondjes reed, zelf reed hij in de middag ruim 400 kilometer en 74 rondjes. Hij reed eveneens een aantal zeer snelle tijden, zijn snelste tijd was uiteindelijk goed genoeg voor de vierde tijd in de daguitslag.

Na afloop van de sessie was de glimlach bij de Nederlandse coureur dan ook enorm groot. De Vries was tevreden en dat deelde hij in een persbericht van AlphaTauri: "Het was alweer een positieve dag ondanks dat we een rode vlag hadden. De sessie werd stilgelegd, maar we hebben ons volledige programma alsnog uitgevoerd. We hebben een aantal dingen kunnen testen, dus daarmee zijn we blij. We weten nog niet of we dat ook over onze performance kunnen zeggen. We hebben nog één testdag en hopelijk kunnen we alles voor elkaar krijgen."