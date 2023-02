McLaren-bolide werkt niet optimaal: "Problemen vergelijkbaar met vorig jaar"

McLaren kende een stroef 2022 met maar een podium. De bolide had te kampen met een aantal problemen. De renstal uit Woking hoopt dit seizoen de negatieve spiraal te doorbreken met het aanpakken van de issues. Toch is men binnen het team er niet helemaal gerust op.

De teambaas van McLaren, Andrea Stella, klinkt nog optimistisch en legt uit waar de pijnpunten zaten. "Ik zou niet te specifiek willen zijn," zei hij tegen de internationale media. "Maar ze hebben zeker voornamelijk te maken met aerodynamica."

Stella vervolgt: "Aerodynamica is een belangrijk iets binnen het spel der F1, dus geen mysterie, maar er zijn enkele gebieden, bijvoorbeeld in termen van de wisselwerking tussen auto met de banden, waar we wat werk moesten doen en dit werd tijdens de winter gedaan."

"We zijn blij, niet nog niet tevreden, maar optimistisch dat we binnenkort een goede stap moeten zetten."

McLaren-coureur Oscar Piastri is nog erg behoudend over wat er van McLaren verwacht kan worden. "Ik denk dat het op dit moment vrij moeilijk te zeggen is. Mijn stints waren in de ochtend en het was behoorlijk stoffig, het was heet, midden op de dag, en het maakt alles gewoon slechter, ongeacht hoe goed je auto is."

“Ik denk dat de problemen die we hebben waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met die van vorig jaar, ik denk dat ik ook nog bezig ben met hoe ik moet rijden om het meeste uit de auto te halen.

"Ik denk dat voor mij op dit moment het grootste punt is om mezelf te leren omgaan met de auto en hopelijk maakt wat we in de toekomst hebben ons alleen maar sneller", sloot de jonge Australiër af.