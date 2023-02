Video: Rij mee met een ronde over het Bahrain International Circuit in de MCL60-bolide

In voorbereidingen op de wintertestdagen in Bahrein, die inmiddels alweer halverwege zijn, heeft het Formule 1-team van McLaren een shakedown op het Bahrein International Circuit afgewerkt. Rij vanuit de cockpit (en helm) mee met McLaren-coureur en F1-rookie Oscar Piastri terwijl hij een ronde over het circuit rijdt waar tevens volgende week de eerste Grand Prix van 2023 verreden zal worden.

Oscar Piastri is dit seizoen één van drie F1-rookies die klaar staat om een nieuw hoofdstuk te beginnen. De Australiër werd ter vervanging van landgenoot Daniel Ricciardo opgeroepen om plaats te maken naast Lando Norris. Tijdens de testdagen in Bahrein krijgt Piastri anderhalve dag om kennis met de MCL60-bolide te maken. Gelukkig kreeg de Formule 1-debutant van 2023 er nog wat extra kilometers bij, aangezien hij de shakedown van de MCL60-auto mocht afwerken.

Bekijk hieronder de beelden waarin Piastri een ronde over het Bahrain International Circuit rijdt. Je kijkt niet alleen vanuit de cockpit mee; aangezien de Mclaren-coureur ook een camera in zijn racehelm gemonteerd kreeg.