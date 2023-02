Alonso rijdt gehele vrijdag vanwege afwezigheid Stroll

Lance Stroll kan deze week niet in actie komen voor het team van Aston Martin tijdens de wintertest in Bahrein. De Canadees heeft zich geblesseerd op een fietstraining in Spanje en werd vandaag vervangen door reservecoureur Felipe Drugovich. Morgen komt men met een andere oplossing.

Aston Martin heeft namelijk besloten om morgen Fernando Alonso de gehele dag in te zetten. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen kwam vandaag de gehele middagsessie in actie. Hoe de planning voor zaterdag eruit ziet, is vooralsnog onbekend. Drugovich blijft volgens Aston Martin wel beschikbaar om mogelijk in te springen als dat nog is.