Horner kijkt om zich heen: "Sommigen hebben onze ideologie overgenomen"

Het team van Red Bull Racing kende vandaag een zeer sterke eerste dag van de wintertest in Bahrein. De Oostenrijkse renstal zette vandaag alleen Max Verstappen in en de Nederlander reed de meeste rondjes en was het snelst. Teambaas Christian Horner keek om zich heen en zag veel bekende onderdelen.

Red Bull begon als de torenhoge favoriet aan het nieuwe Formule 1-seizoen. De Oostenrijkers werden vorig jaar met Max Verstappen wereldkampioen en de renstal werd daarnaast ook constructeurskampioen. Zelfs voordat er ook maar één meter was gereden, keek iedereen al naar hen. Ze pakten de handschoen op en lieten direct zien tot wat ze in staat zijn.

Teambaas Christian Horner was zeer in zijn nopjes met de eerste testdag in Bahrein. De Britse teambaas is er tevreden mee en kreeg de kans om rond te kijken naar de concurrentie. In gesprek met Sky Sports is hij geheimzinnig: "Het was echt een solide eerste sessie. Deze auto is een evolutie van de RB18, deze RB19 is aangepast aan de nieuwe reglementen van dit jaar. Het team heeft deze winter geweldig werk geleverd. Er zijn hier wel een aantal interessante concepten, veel varianten van één thema. Sommigen hebben onze ideologie overgenomen."