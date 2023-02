Testupdate Bahrein: Snelste tijd voor Verstappen in productieve ochtend, vleugelmysterie Ferrari

De eerste sessie van het nieuwe Formule 1-seizoen zit er alweer op. Op het circuit van Sakhir in Bahrein werd zojuist de ochtendsessie van de eerste dag van de wintertest afgevlagd. Voor Max Verstappen en Red Bull Racing verliep de sessie volledig naar wens.

Verstappen kwam als één van de eerste coureurs de baan op om 08:00 Nederlandse tijd. De Nederlander was zeker niet de enige, vrijwel alle coureurs kwamen de baan op. Ook Aston Martin-invaller Felipe Drugovich maakte zijn eerste meters, daar bleef het echter bij. Na negen minuten kwam de rode vlag uit omdat Drugovich was stilgevallen, Aston Martin moest het een en ander repareren voordat de vervanger van Lance Stroll weer op pad kon gaan.

Voovleugel

De aandacht werd daarna verlegd naar het team van Ferrari. De Italiaanse renstal had namelijk een opvallende voorvleugel meegenomen. De vleugel leek op de mogelijk illegale vleugel waarmee Mercedes vorig seizoen experimenteerde, maar niet racete. Tevens leek het alsof er een deukje zat in de voorvleugel, deze verdween echter weer zodra Carlos Sainz aanremde. Volgens Ferrari was het een probleempje en was het niet de bedoeling.

Kilometervreters

Qua ronden ging het bij Ferrari goed. Sainz reed ruim zeventig rondjes, hetzelfde gold oor Alexander Albon. De Britse Thai van Williams kende een perfecte ochtend in Sakhir. Verstappen reed ook zeer veel rondjes, maar aangezien hij ook in de middag in actie komt zullen er nog veel meer rondjes bijkomen. Door de problemen in de vroege ochtend, werden de minste rondjes genoteerd door Drugovich en Aston Martin.