Wolff ontkent hardnekkige Verstappen-geruchten

In de afgelopen weken gingen er veel geruchten rond over de toekomst van Max Verstappen. Hij werd weer in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, en er zou nu zelfs een meeting op het programma staan. Volgens Toto Wolff klopt hier helemaal niets van.

Het is geen geheim dat het onrustig is binnen het team van Red Bull. Max Verstappen gaf eerder al aan dat het belangrijk is dat het intact blijft, maar dit lijkt niet te gaan gebeuren. Verstappen werd eerder al in verband gebracht met Mercedes, en vorige week kwam er in de Duitse media een opvallend verhaal naar buiten. Rondom de Grand Prix van Miami zouden Max Verstappen, Jos Verstappen en Raymond Vermeulen namelijk in gesprek gaan met de top van Mercedes.

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft deze verhalen ook gelezen, maar volgens hem klopt er helemaal niets van. De Oostenrijker ontkent dat er een meeting op het programma staat. Hij spreekt zich uit tegenover Reuters bij een evenement van sponsor WhatsApp in New York: "Nee, dit is gewoon een van de geruchten. Mensen verzinnen meetings, en ze verzinnen dingen die coureurs gaan doen. Dit soort dingen moeten achter gesloten deuren plaatsvinden, en alles wat naar buiten is gekomen, was niet echt wat er aan de hand was."