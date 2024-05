Verstappen heeft zin in 'uitdagende' Grand Prix van Miami

Aanstaand weekend is de derde editie van de Grand Prix van Miami. Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen kan niet wachten om weer aan de bak te gaan. Wel een weekend met uitdagingen, want voor het eerst staat er namelijk een sprintrace gepland op het stratenparcours van Miami International Autodrome.



Op zijn officiële website zei de Red Bull-coureur het volgende: ''Miami is altijd een van de fysiek zwaarste circuits, vooral door de hitte en luchtvochtigheid, maar we kijken uit naar de uitdaging dit weekend. Het is een interessant circuit met een mooie mix van bochten en lange rechte stukken, dus het zal van cruciaal belang zijn om tijdens het weekend zoveel mogelijk over de auto te leren. Het circuit is goed om te racen, met enkele hogesnelheidsbochten en het wordt interessant omdat dit de tweede sprintrace op rij is.''



Hij vervolgt: “Het is altijd een druk weekend op en naast de baan en we hebben goede herinneringen op dit circuit'', doelend op zijn twee zeges. De mooiste winst voor Verstappen in Miami was die uit 2023. De Nederlander moest starten vanaf P9, terwijl teamgenoot Sergio Pérez op pole stond. In de stand was het verschil tussen beide coureurs nihil en de kans was groot dat de Mexicaan de nieuwe leider in het wereldkampioenschap zou worden. Daar stak Verstappen een stokje voor met een master class en de uiteindelijke overwinning.

Behalve het racen, kan Verstappen ook genieten van de entourage rondom de baan. ''Miami zorgt voor een goede en enerverende sfeer voor de fans. Ik kijk ernaar uit om dit weekend te racen met mijn nieuwe speciale Amerikaanse helm met een ontwerp dat de passie van de fans voor de sport weerspiegelt'', sloot de Red Bull-coureur af.