Jordan verwacht dat Newey rust gaat nemen

Gisteren maakte Red Bull Racing bekend dat Adrian Newey het team na dit jaar gaat verlaten. Het nieuws hing al geruime tijd in de lucht, maar het is nog niet duidelijk wat de topontwerper gaat doen. Eddie Jordan denkt dat Newey het rustig aan gaat doen.

Newey's vertrek lekte vorige week al uit. Het persbericht van Red Bull kwam gisterochtend dan ook voor niemand als een verrassing. Direct vroeg men zich af waar Newey zich in de toekomst mee bezig gaat houden. In de Italiaanse media wordt hij veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Ferrari. Volgens meerdere geruchten zou hij zelfs zeer dicht bij een deal met de iconische Italiaanse renstal zijn.

Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan denkt echter dat Newey iets anders gaat doen. De Ier werd door Newey in het Red Bull-persbericht omschreven als manager, dus men neemt zijn mening zeer serieus. In zijn podcast 'Formula for Success' spreekt Jordan zich uit: "Je moet onthouden dat hij bij Red Bull constant onder druk stond. Dus als hij even afstand neemt en een tijdje gaat varen met zijn boot, dan kan iedereen dat begrijpen. Ik denk dat dat logischer is dan dat hij ergens een nieuwe uitdaging aangaat. De dingen zijn veranderd, en hij is een jaartje ouder geworden."