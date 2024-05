Button sluit Verstappen-transfer uit: "Hij hoeft niet weg"

Het gonst al weken van de geruchten over de toekomst van Max Verstappen. De Nederlander beschikt over een langdurig contract bij Red Bull Racing, maar door de interne onrust werd hij in verband gebracht met een transfer. Jenson Button gaat er echter niet vanuit dat Verstappen gaat vertrekken.

Verstappen is goed aan het nieuwe seizoen begonnen. Hij won vier van de eerste vijf races en hij ligt op koers voor titelprolongatie. Achter de schermen is het echter enorm onrustig bij Red Bull. Dit zorgde ervoor dat Verstappen in verband werd gebracht met een transfer. Hij werd zelfs gelinkt aan Mercedes. Volgens recente geruchten zouden de Verstappens rondom het raceweekend in Miami in gesprek gaan met de Mercedes-top. Toto Wolff stelt echter dat dit onzin is.

Sterke positie

Veel kenners twijfelen echter aan waar de toekomst van Verstappen ligt. Enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button verwacht geen transfer. De Brit deelt zijn mening in de podcast van Sky Sports: "Max gaat niet weg. Hij hoeft niet weg. Weet je, hij bevindt zich momenteel in zo'n sterke positie. Ik denk dat Max zijn loopbaan zal gaan afsluiten bij Red Bull. Dat is wat ik voel. Of dat nu over drie jaar is, over vijf jaar, of hoeveel jaar dan ook, ik denk dat hij zijn loopbaan zal afsluiten bij Red Bull."

Spanning

Button stelt dat de speculatie ook een manier is om de sport spannend te houden. De Britse coureur vindt dat echter niet nodig, maar hij begrijpt het wel: "Als een coureur zegt dat hij weggaat en hij zit al in de beste auto en hij is drievoudig wereldkampioen, dan kan hij naar een ander team gaan, want dat is spannend. Maar het is nu al spannend. Ik bedoel, dit zijn de jaren waar we nog tientallen jaren over zullen praten. Over de grote Max Verstappen en over Red Bull, een bedrijf dat energiedrankjes verkoopt en meerdere titels wint."