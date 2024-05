Amerikaanse politici maken zich zorgen over Andretti-afwijzing

Het team van Andretti wil nog altijd gaan deelnemen aan de Formule 1. De Amerikaanse renstal werkt hard door, en daarnaast zijn ze ook bezig met een flinke lobbycampagne. Een aantal leden van het Amerikaanse Congres scharen zich achter Andretti en ze hebben een brief gestuurd naar Liberty Media-kopman Greg Maffei.

Andretti aast al geruime tijd op een plekje op de Formule 1-grid. Ze hebben de handen ineen geslagen met General Motors, en ze kregen groen licht van de FIA. De FOM was geen fan van de plannen, en ze keurden het begin dit jaar dan ook af. Ze hielden de deur wel op een kier, omdat General Motors in de toekomst krachtbronnen wil gaan leveren. Hierdoor blijft er een kans bestaan dat Andretti alsnog kan gaan deelnemen aan de Formule 1.

Brief

Mario Andretti was deze week te gast bij een aantal Amerikaanse politici, en dat heeft effect gehad. Twaalf leden van het Amerikaanse Congres hebben namelijk een brief gestuurd naar Formule 1-eigenaar Liberty Media. De brief is gericht aan Liberty-kopstuk Greg Maffei. In de brief zijn ze duidelijk: "We uiten onze zorgen, omdat we een anti-competitieve houding zien tegenover twee Amerikaanse bedrijven, Andretti en General Motors, die mee willen doen in en willen produceren voor de Formule 1."

Vragen

Volgens de twaalf congresleden is dit mogelijk inbreuk op het mededingingsrecht. Ze stellen dat de huidige teams en motorfabrikanten op de Europese markt opereren, en directe concurrenten van General Motors zijn. In de brief stellen de congresleden drie vragen aan Maffei. Ze vragen zich af op basis van elke autoriteit de FOM Andretti heeft afgewezen, ze vragen zich af of de afwijzing in strijd is met de Sherman Antitrust Act uit 1890, en ze vragen zich af of de mogelijke toetreding van GM op de Europese markt te maken heeft met deze beslissing.