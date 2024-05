VCARB showt speciale livery voor Miami

In navolging van Ferrari komt Visa Cash App RB ook met een speciale livery voor de Grand Prix van Miami. Het zusterteam van Red Bull heeft dat vannacht Nederlandse tijd dat via sociale media bekend gemaakt. Wat opvalt is dat renstal het meeste wit heeft vervangen voor levendige en vrolijke regenboogkleuren. Het team zal eenmalig in deze kleurstelling rond rijden dit seizoen.

So fresh and so clean 馃Ъ The Miami livery you didn’t know you needed 馃嚭馃嚫 pic.twitter.com/hH1yoQIdRy — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) May 2, 2024

Bij de onthulling van de nieuwe Miami-look zei Peter Bayer, CEO van het Visa Cash App RB-team, het volgende: ''De Chameleon Card-kleurstelling van Visa Cash App RB is het perfecte kleurenschema voor onze eerste race in de VS. Sinds de lancering van het team in Las Vegas in februari hebben we een aantal grote stappen voorwaarts gezet en nemen we fans mee op een spannende nieuwe reis. Dat verlangen om vooruitgang te boeken en verbinding te maken wordt gedeeld met Visa en Cash App, die mensen samenbrengen in de sport door middel van ervaringen die anders zijn dan al het andere. Deze ongelooflijke livery en de gebeurtenissen rond de lancering hier in Miami tonen hun toewijding aan het team en de F1, en we kunnen niet wachten om de Chameleon VCARB 01 dit weekend in actie te zien.''