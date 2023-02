Zandvoort op F1 Academy-kalender

Voor het aanstaande seizoen heeft de Formule 1 een nieuwe opstapklasse geïntroduceerd. Men heeft immers de F1 Academy gelanceerd, het is een nieuwe klasse voor alleen vrouwelijke coureurs. Er wordt steeds meer duidelijk over het kampioenschap, vandaag deelde men de racekalender.

De getalenteerde vrouwelijke coureurs zullen op veel Formule 1-circuits gaan rijden, maar niet tijdens de Grand Prix-weekenden. Het seizoen wordt op 28 april afgetrapt op de Red Bull Ring in Oostenrijker, de Oostenrijkse Grand Prix is later in het jaar. Ook Zandvoort staat op de F1 Academy-kalender. De dames zullen op 23 juni gaan rijden in Nederland, ver voor de Dutch Grand Prix. Het seizoen wordt afgesloten tijdens het Amerikaanse Grand Prix-weekend in Austin.

The F1 Academy calendar is here! 🗓️



Starting in April, the inaugural season will see us take on 21 races at seven iconic circuits, finishing in Austin where we will support @F1's US Grand Prix 🤩✨#F1Academy pic.twitter.com/DsE24fsp4H