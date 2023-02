Formule 1 sluit deal met Qatar Airways

De aantrekkingskracht van de Formule 1 is in de afgelopen jaren steeds meer en meer toegenomen. De koningsklasse van de autosport heeft dan ook een uitgebreide lijst aan sponsors en partners. Nu heeft men een nieuwe partner toegevoegd aan de steeds maar groeiende lijst.

De Formule 1 heeft namelijk bekend gemaakt dat ze in zee gaan met Qatar Airways. De Qatarese luchtvaartmaatschappij wordt de 'Global Airline Partner' van de sport, de beide partijen hebben een meerderjarig contract getekend. Naast deze samenwerking zal Qatar Airways ook de naamgever worden van drie Grands Prix, het gaat hier om de Grands Prix van Qatar, Emilia-Romagna en Hongarije.

Formula 1 🤝 Qatar Airways



F1 welcomes aboard Qatar Airways as our new Global Airline Partner in a multi-year deal ✈️#F1 @qatarairways https://t.co/fs9xFYoKZB