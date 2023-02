AlphaTauri deelt opvallende beelden van eerste AT04-meters De Vries

Het team van AlphaTauri voerde enkele weken geleden de shakedown uit op het circuit van Misano. Het was de eerste kans voor Nyck de Vries en Yuki Tsunoda om kennis te maken met de nieuwe AT04. In aanloop naar de wintertests die morgen beginnen deelt men nu opvallende beelden van de shakedown.

Het Italiaanse team deelt namelijk een bijzondere video van de shakedown. De Vries speelt de hoofdrol in het korte filmpje, al zijn vooral zijn voeten te zien. Op de beelden is niet veel van de AT04 echt te zien, men ziet alleen het uitzicht van De Vries via de visorcam en daarnaast kan de fan genieten van het voetenwerk van de Nederlander. Er is namelijk ook een cameraatje geplaatst bij de pedalen van De Vries.

