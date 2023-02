Horner deelt Newey-nieuws: "Hij verdeelt tegenwoordig zijn tijd"

Adrian Newey was in de afgelopen jaren zeer belangrijk voor het team van Red Bull Racing. De Britse ontwerper was verantwoordelijk voor de kampioensbolides van het team. Teambaas Christian Horner geeft echter aan dat Newey niet meer volledig is betrokken bij de werkzaamheden van het Formule 1-team.

Newey staat bekend om zijn kampioenswagens en bij Red Bull was hij verantwoordelijk voor de wagens waarmee Sebastian Vettel en Max Verstappen wereldkampioen werden. Newey werkt tegenwoordig veelvuldig op de achtergrond, maar dat betekent niet dat hij de Red Bull-deur achter zich dicht heeft gegooid. Bij het team profiteren ze echter nog wel van zijn aanwezige kennis.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is te spreken over het werk van Newey. Horner geeft echter aan dat de ontwerper niet langer zijn peilen voor de volle honderd procent richt op Red Bull. Tegenover Auto, Motor und Sport spreekt Horner zich uit: "In de afgelopen jaren heeft Adrian steeds meer afscheid genomen van zijn dagelijkse bezigheden in de Formule 1. Hij verdeelt tegenwoordig zijn tijd tussen vooruitstrevende technologie en het wereldkampioenschap. Ik denk dat we de sterkste technische staf ooit hebben, daardoor kon Adrian aan de slag met de Valkyrie."