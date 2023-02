Ocon meent privé en werk omtrent Gasly te kunnen scheiden

Alpine-coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly willen een sterke werkrelatie opbouwen. De aantrekking van Gasly naar het team van Alpine leek van tevoren vraagtekens op te roepen, aangezien beide Formule 1-coureurs een verleden delen met veel rivaliteit. Ondanks de twijfel van buitenaf, stralen zowel beide coureurs als diens teambaas Otmar Szafnauer uit dat de vroegere onderlinge problemen intussen zijn gladgestreken.

Ook voor het Formule 1-team van Alpine zal 2023 een cruciaal jaar zijn. De Franse renstal heeft als doelstelling om haar vierde constructeursplaats te verstevigen, terwijl het team tegelijkertijd dichterbij aan de top drie wil komen. Of het nieuwe rijdersduo van Esteban Ocon en Pierre Gasly goed weet samen te werken, blijft nog de vraag. Beide coureurs kennen elkaar al sinds hun kinderperiode waarin ze vooral in de kartwereld veel tegen elkaar hebben geracet. Eerst deelden beide Fransmannen een vriendschap, waarna op een later punt de relatie uiteenviel.

Nu beide coureurs voor hetzelfde Formule 1-team gaan rijden, delen ze de ambitie om de werkrelatie niet te laten buigen voor eventuele onopgeloste zaken. Sterker nog, volgens beide heren (en diens teambaas Otmar Szafnauer) lijkt de onderlinge relatie weer zachtjesaan te verstevigen:

"Ik ken Esteban (Ocon) inmiddels al een lange tijd, en ik begin langzaamaan kennis te maken met Pierre (Gasly), maar daar zie ik geen bewijs van", begint Szafnauer tegenover Racefans op de vraag of er nog enige spanning tussen beide twee coureurs heerst. "Tuurlijk ben ik ook op de hoogte van wat er allemaal tussen hen gebeurt is, maar ze werken (nu) samen."

"Laatst zijn ze samen naar Finland gevlogen, waarbij ze het vliegtuig hebben gedeeld terwijl dat geen verplichting was. Het lijkt erop dat ze weer vrienden zijn geworden. Wat nog belangrijker is, is dat ze als een team gaan samenwerken. Ze moeten hun ervaringen en data met elkaar delen om ons voorwaarts te brengen. Maar ik denk niet dat dit een probleem zal worden."

Gasly laat weten een goede eerste periode bij zijn nieuwe team te hebben gehad. "Tot nu toe gaat het heel goed. In de afgelopen twee maanden hebben we denk ik samen meer tijd gespendeerd dan over de afgelopen acht tot tien jaar. Ik ben blij dat Esteban en ik nu samen alles goed afhandelen. We zijn inmiddels allebei volwassen en weten welke verantwoordelijkheden we hebben om Alpine en de Renault Group verder te bewegen."

"Ik twijfel er niet over dat we nauw samen zullen werken om het team voorwaarts te pushen. Uiteindelijk zal iedereen daar voordeel uit halen. We zullen moeten samenwerken om het team zo goed mogelijk te helpen", vertelt Gasly.

Ocon meent dat Gasly’s komst naar Alpine niet voor een nieuwe dynamiek heeft gezorgd. "Tuurlijk is het nu nog te vroeg om het met zekerheid te zeggen, maar mijn takenpakket blijft onveranderd. Ik werk nog steeds aan deze kant van de garage met m’n eigen engineers, maar die data zal tegelijkertijd ook nog Gasly’s kant van het team opgestuurd worden. Als we in de simulator zitten, dan delen we de informatie met elkaar en zijn we niet individualistisch. Al met al verandert er niets. Het is belangrijk om op mezelf te focussen om de kleine details aan te pakken."

Tot slot voegt ook Ocon toe dat de werkrelatie voorop staat, zodat het gehele team de vruchten kan plukken van een goed geoliede renstal. "We zullen nooit de beste vrienden van elkaar zijn, maar het is belangrijk om de flow erin te houden zodat er samen met het team gekeken blijft worden hoe we bepaalde zaken kunnen oplossen. Motorsport draait om teamwork waarbij beide coureurs met elkaar samenwerken zodat het team een soort revolutie doormaakt – we zullen hier ons best voor moeten doen zodat het team in de top kan meevechten", sluit Ocon af.