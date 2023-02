Hamilton met andere mindset in 2023: ''Ik denk aan het wk alsof het onze eerste is''

Voor Lewis Hamilton was 2022 een ongewoon seizoen. Sinds lange tijd kon de zevenvoudig wereldkampioen niet meedingen om de rijderstitel en heeft de Brit - voor het eerst sinds zijn debuut in 2007 - geen enkele zege weten te behalen. Mocht de 38-jarige coureur uit Stevenage het kampioenschap in 2023 binnenhalen dan zou het volgens de Brit net zo aanvoelen als de jacht op zijn eerste.

“Natuurlijk is ons doel om een wereldkampioenschap te winnen'', zei Hamilton tegen Sky Sports. ''Ik denk niet aan een achtste. Ik denk aan een wereldkampioenschap alsof het onze eerste is. Dus dat is hoe ik het benader en ik geloof dat ik het juiste team heb om dat te doen. Ik zou zo trots zijn als ik dat weer voor dit team zou kunnen doen.''

Contractverlenging

Hamilton contract bij Mercedes loopt af eind 2023. Een hernieuwde overeenkomst is nog niet getekend, maar de Mercedes-rijder hint opnieuw op een langer verblijf in de koningsklasse. ''Ik werk graag met het team. Dit is al zo lang mijn leven. Ik voel me momenteel fit genoeg en verdien mijn positie. Dus ik ga door met gaan... voor een tijdje!''

Maar de Brit denkt op dit moment nog niet echt na over wat na 2023 gaat gebeuren. Carpe Diem is wat de klok slaat. ''Op dit moment probeer ik gewoon in het moment te leven. Ik probeer gewoon gelukkig te zijn. Ik probeer gewoon van mijn werk te genieten. Ik probeer mezelf te verheffen, spiritueel, mentaal en fysiek, om de beste coureur te zijn en echt te proberen altijd mijn volledige potentieel te bereiken.''