Russell kiest voor felblauw helmdesign voor nieuw seizoen

George Russell reed eerder deze week zijn eerste rondjes met de nieuwe W14 van het team van Mercedes. De Brit hoopt dit jaar voor de zeges en misschien wel meer mee te kunnen strijden. Russell zal de strijd met de concurrentie aangaan met een opvallend nieuw helmdesign.

Russell reed tijdens de shakedown en de filmdag voor het eerst met zijn nieuwe helmontwerp. De helm van Russell is aankomend seizoen felblauw van kleur. Het blauw wordt alleen onderbroken door een aantal sponsorstickers en een paar zwarte vlakken. Russells startnummer is aan de zijkanten en aan de bovenzijde zichtbaar. Russell reed de laatste paar Grands Prix van 2022 ook al met een felblauwe helm.

