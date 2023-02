Sainz richt pijlen op wereldtitel: "Ik heb gekeken naar wat ik kan doen"

Ferrari-coureur Carlos Sainz wil aankomend seizoen mee gaan strijden om de zeges. De Spaanse coureur kende afgelopen jaar een redelijk tegenvallend seizoen, maar dit jaar moet alles anders zijn. Sainz steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken en geeft aan dat hij zich in de titelstrijd wil mengen.

Sainz werd vorig seizoen regelmatig verslagen door zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask begon het seizoen met twee zeges in de eerste drie Grands Prix terwijl Sainz genoegen moest nemen met een treetje lager op het podium. Sainz won in Silverstone wel zijn eerste Grand Prix en dat gaf hem veel vertrouwen. In het aankomende seizoen moeten daar dus meer zeges bij komen.

De Spaanse coureur bestuurde zijn nieuwe wagen afgelopen week voor het eerst tijdens de shakedown op het circuit van Fiorano. Tegenover de internationale media spreekt hij zich uit over zijn ambities: "Als je naar de korte termijn kijkt, dan is het duidelijk dat als je wereldkampioen wil worden je de beste coureur coureur moet zijn en voor het beste team moet rijden. Ik heb mij erop gefocust om te kijken wat ik kan doen, wat het team kan doen en wat we kunnen doen om de beste coureur en het beste team te worden. Ik heb het duidelijk gemaakt voor mijzelf en ik wil het vanzelfsprekend gaan uitvoeren."