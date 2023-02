Ferrari denkt motorproblemen te hebben opgelost: "Dat was onze achilleshiel"

Het team van Ferrari kende vorig jaar een sterke seizoenstart, maar daarna kampte men met veel betrouwbaarheidsproblemen. De motorische ongemakken kostten het team de strijd om de wereldtitel. Om te voorkomen dat Ferrari aankomend seizoen weer tegen dat soort problemen aanloopt, heeft men het nodig opgelost in de winterstop.

Ferrari begon afgelopen jaar ijzersterk aan het seizoen. Charles Leclerc schreef twee van de eerste drie Grands Prix op zijn naam en leek de titelfavoriet te zijn. Daarna kreeg Ferrari steeds meer last van betrouwbaarheidsproblemen en ploften de krachtbronnen meerdere keren. Ferrari liep een grote achterstand op in het wereldkampioenschap en hij daarna geen vuist meer maken in de strijd met Red Bull Racing.

Aanpassingen

Bij Ferrari gaat men ervanuit dat ze aankomend seizoen geen problemen gaan hebben met de krachtbron. De Italiaanse renstal heeft hard gewerkt in de winter en motorbaas Enrico Gualtieri spreekt zich uit bij Motorsport.com: "De power units zijn sinds afgelopen jaar bevroren, dat is inclusief de olie en de brandstof. De enige aanpassingen die mogen, zijn dan weer gerelateerd aan de betrouwbaarheid."

Achilleshiel

Bij Ferrari is men zich bewust van de grote problemen van afgelopen seizoen. De Italianen hebben niet het gevoel dat er in 2023 soortgelijke problemen tot uitvalbeurten zullen zorgen: "Vorig seizoen was dat echt onze achilleshiel. We hebben deze winter gewerkt aan het oplossen van de belangrijkste problemen zodat we op die manier het hoogste niveau qua betrouwbaarheid kunnen bereiken. Dat is onze doelstelling voor 2023 en ons werk draaide daar deze winter om."