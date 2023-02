Hamilton onthult nieuw helmdesign voor aankomend seizoen

Lewis Hamilton gaat aankomend seizoen jagen op sportieve revanche in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen van het team van Mercedes won vorig seizoen geen enkele Grand Prix en wil daar dit seizoen verandering in brengen. Hamilton gaat dat in ieder geval doen met een nieuw helmontwerp.

Mercedes onthulde eerder deze week de nieuwe W14. Hamilton en zijn teamgenoot George Russell reden daarna direct de eerste rondjes met de nieuwe wagen tijdens de shakedown en de filmdag. Hamilton kwam daar voor het eerst in actie met zijn nieuwe helm. Het helmdesign van Hamilton is niet veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. De helm is wederom geel en paars van kleur. Op de zijkant van de helm zijn zeven sterren te zien, deze staan voor de zeven wereldtitels van Hamilton.