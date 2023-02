Mercedes presenteert nieuwe teamsponsor

Het team van Mercedes presenteert morgen de nieuwe wagen. De Duitse renstal zal het nieuwe uiterlijk aan de rest van de wereld gaan tonen. Op de nieuwe W14 zal dan ook het logo van een nieuwe sponsor te zien zijn, Mercedes presenteerde gisteren namelijk een nieuwe teampartner.

Mercedes maakte gisteren bekend dat ze een meerderjarig sponsorcontract hebben getekend met het Canadese bedrijf Nuvei Corporation. De logo's van het fintech bedrijf zullen te zien zijn op de nieuwe wagens en op de nieuwe overalls. Gisteren liet het team al zien waar de nieuwe logo's staan op de racepakken. Het team deelde een foto van George Russell en Lewis Hamilton waarbij de Nuvei-logo's zichtbaar waren.

A leading payment technology partner of the world's leading brands. 🤝 Welcome to the Mercedes family, @Nuvei. 👋