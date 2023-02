Dit zijn de kleuren van de nieuwe McLaren

Het team van McLaren heeft zojuist het doek getrokken van de nieuwe wagen voor het aankomende Formule 1-seizoen. De Britse formatie toonde de nieuwe MCL60 aan de rest van de wereld en nu weet men in welke wagen Oscar Piastri en Lando Norris op jacht gaan naar succes.

McLaren heeft een roerige winterstop achter de rug. De Britse renstal moest afscheid nemen van teambaas Andreas Seidl. De Duitser werd aangesteld als CEO van het team van Alfa Romeo en werd opgevolgd door Andrea Stella. Stella zal het team dit jaar leiding gaan geven en de verwachtingen zijn hoog. Door de weinige veranderde technische regels, kan het veld steeds meer in elkaar schuiven.

De zojuist onthulde MCL60 wordt de wagen waarmee Oscar Piastri gaat debuteren in de Formule 1. De jonge Australiër moest lang wachten op zijn debuut en dit jaar is het eindelijk zover. Piastri zal het gaan opnemen tegen één van de hoogste aangeschreven coureurs van het moment: Lando Norris. De Brit is de kopman van McLaren en zal met de MCL60 op jacht gaan naar nieuwe successen.