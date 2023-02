Massa verwacht dat Hamilton moet terugvechten: "Dan loopt de druk op"

Lewis Hamilton aast aankomend seizoen op sportieve revanche. De Britse Mercedes-coureur won vorig seizoen voor het eerst in zijn loopbaan geen Grand Prix en hij werd tevens verslagen door teammaat George Russell. Felipe Massa gaat ervan uit dat Hamilton sterk kan terug komen van zijn pijnlijke jaar.

Hamilton wilde vorig seizoen toeslaan na zijn nederlaag in de titelstrijd met Max Verstappen in 2021. Voor de Britse zevenvoudig wereldkampioen werd 2022 echter een enorme tegenvaller. Hamilton wilde gaan jagen op een recordbrekende achtste wereldtitel, maar hij kwam van een koude kermis thuis. Dit jaar wil hij dus wederom sportieve revanche nemen, wel zal hij weer moeten gaan strijden met zijn teamgenoot George Russell.

Voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa denkt dat Hamilton weer de strijd aan zal moeten gaan met Russell en de rest van zijn rivalen. In gesprek met de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport spreekt Massa zich uit: "Hamilton heeft voor het eerst geleden tegenover zijn teamgenoot, in dit geval dus Russell. George deed echt een geweldig seizoen. Wanneer je ouder wordt en een jonge teamgenoot het direct zo goed doet in het eerste seizoen, dan loopt de druk op. Hopelijk kan Hamilton nog steeds laten zien wat hij waard is en kan hij de twijfels stoppen."