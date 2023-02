Alfa Romeo kijkt tevreden terug op 'goede' eerste kilometers in 2023

Het Formule 1-team van Alfa Romeo heeft haar eerste kilometers van 2023 alweer achter de rug. Tijdens een tweedaags evenement op het Spaanse Circuit de Barcelona-Catalunya mochten coureurs Zhou Guanyu, Valtteri Bottas en reserverijder Theo Pourchaire hun eerste verkenningstocht van dit jaar uitvoeren.

Ook bij het Formule 1-team van Alfa Romeo gebeurde er tijdens deze winterstop genoeg. Met een nieuwe leiding van Andreas Seidl als CEO van Sauber en Alessandro Alunni Bravi als nieuwe vertegenwoordiger voor het Formule 1-team, hoopt de Zwitserse renstal in 2023 sterkere resultaten neer te kunnen zetten. Naast een verandering van gezichten in de leiding van het team, adopteerde de renstal ook een nieuwe titelsponsor, namelijk online gokplatform Stake.

Technisch hoofd van Alfa Romeo Jan Monchaux liet gisteren weten dat deze promotionele dagen 'belangrijk zijn om zeker te weten dat alles netjes verloopt, niet alleen met de auto maar ook met het gehele team.' "We willen iedereen inclusief onze partners Ferrari bedanken die hard aan deze auto heeft gewerkt om ons tot hier te brengen. We zijn klaar voor de testdagen en kunnen niet wachten om in Bahrein aan de slag te gaan", vertelt Monchaux.

Bottas wist de twee dagen als volgt samen te vatten: "Ook vandaag hebben we hier in Barcelona een goede dag achter de rug. We hebben natuurlijk niet heel veel ronden kunnen rijden, maar net zoals gisteren verliep ook alles lekker, wat natuurlijk mooi is. We gaan ons nu voorbereiden op de testdagen in Bahrein. Om de eerste test te kunnen maken voelde goed. Ik kan niet wachten om er meer te gaan doen", sluit de Finse coureur af.

Bekijk hieronder de eerste beelden vanuit de cockpit: