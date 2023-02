F1 Academy-veld uitgebreid met W Series-podiumklant Nerea Marti

De Formule 1 introduceerde recent een nieuwe opstapklasse die ook in actie zal komen tijdens een aantal Formule 1-weekenden. De F1 Academy is volledig gericht op vrouwelijke coureurs en de startgrid begint steeds meer vorm te krijgen. Gisteren werd de derde coureur aangekondigd.

Gisteren werd namelijk bekend dat de Spaanse coureur Nerea Marti gaat rijden voor het team van Campos. Marti was vorig seizoen nog actief in de W Series, het is nog niet duidelijk hoe deze klasse voor vrouwelijke coureurs er in de toekomst uit gaat zien. De W Series had financiële problemen met de F1 Academy is geen vervangende klasse. Marti zal samen met haar collega's op jacht gaan naar een mogelijks stoeltje in de Formule 3 of Formule 2.