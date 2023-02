Horner verwacht veel concurrentie: "Je weet nooit hoe het loopt"

Het team van Red Bull Racing verdedigt aankomend seizoen hun constructeurstitel. De Oostenrijkse renstal wordt voor dat er ook maar één meter is gereden al gezien als de favoriet. Red Bull-teambaas Christian Horner blijft echter rustig en de Brit geeft aan dat hij concurrentie verwacht van een aantal opvallende teams.

Red Bull was vorig seizoen oppermachtig in de koningsklasse van de autosport. Max Verstappen werd vrij eenvoudig wereldkampioen en de tweede seizoenshelft van de Oostenrijkse renstal was zeer sterk. Verstappen claimde al in Japan de wereldtitel en in de Verenigde Staten werd de constructeurstitel ook al veiliggesteld. Men verwacht dan ook veel van Red Bull voor het komende seizoen.

Men gaat ervanuit dat Red Bull dit seizoen veel concurrentie gaat krijgen van Mercedes en Ferrari. Horner gaat er in gesprek met Auto, Motor und Sport vanuit dat er meer concurrentie zal zijn: "Je weet nooit hoe het loopt. Alpine maakte vorig jaar grote stappen in de tweede seizoenshelft. We horen ook vanuit Aston Martin grootse dingen wat betreft hun verwachtingen. Je weet nooit hoe de rangorde zal zijn. Misschien krijgt McLaren dit jaar wel alles voor elkaar. Sowieso zal de grid door de stabiele regels dichter bij elkaar komen."