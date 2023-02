'Verstappen paste trainingsschema aan vanwege vroege seizoenstart'

Vorige week onthulde het team van Red Bull Racing de nieuwe wagen voor het aankomende seizoen tijdens een launch in New York. Vanzelfsprekend was ook Max Verstappen daarbij aanwezig. De Nederlandse regerend wereldkampioen zag er afgetrainder uit dan normaal en nu blijkt dat dit komt door een aangepast trainingsschema.

Verstappen zag er tijdens de presentatie in New York iets anders uit dan in de voorgaande jaren. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur had een veel smaller gezicht dan eerder en dat zorgde voor de nodige onrust op de sociale media. Verstappen zelf leek zich niet zo druk te maken en hij maakte dezelfde gemotiveerde indruk als in de voorgaande seizoenen.

Volgens de Nederlandse krant de Telegraaf komt de huidige fysieke staat van Verstappen door een aangepast trainingsschema. Verslaggever Erik van Haren meldt bij zijn werkgever dat men Verstappens trainingsschema heeft aangepast omdat het seizoen dit jaar eerder begint dan in de afgelopen jaren. De verslaggever van de Telegraaf meldt dat er door Verstappen nu wat beknopter wordt getraind, dat er meer dubbele trainingssessies zijn en dat er minder hersteldagen zijn. Het aanstaande Formule 1-seizoen begint op 5 maart in Bahrein