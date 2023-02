Horner verklaart keuze voor Ford, wenst Honda het 'allerbeste voor 2026'

Met de lancering van Red Bulls 2023-livery werd ook een samenwerking met autofabrikant Ford aangekondigd. Vanaf 2026 zullen beide partijen gaan samenwerken om vanaf dat jaar de motoren voor de Formule 1-renstal te gaan leveren. Red Bull-teambaas Christian Horner legt uit waarom de keuze uiteindelijk op Ford is gevallen.

Het Formule 1-team van Red Bull heeft in de afgelopen jaren het ultieme succes weer weten te proeven. Mede dankzij een samenwerking met voertuigfabrikant Honda wist de Oostenrijkse renstal concurrenten Mercedes en Ferrari te verslaan. De Red Bull-motorenpartner kondigde in 2020 echter aan zich meer te willen gaan focussen op de ontwikkelingen van het elektronisch rijden- en racen. Dit betekende dat Red Bull nog tot en met 2025 gebruik kan gaan maken van Honda power-units.

In voorbereiding op de nieuwe regelementen wat betreft Formule 1-krachtbronnen, die vanaf 2026 in zullen gaan, was Red Bull nog op zoek naar een partner. Even leek het nieuws heel dichtbij te komen dat het team een samenwerking aan zou gaan met Porsche, maar die collaboratie werd afgelopen september publiekelijk afgezegd omdat het prestigieuze Duitse automerk volgens Red Bull-teambaas Christian Horner haar pijlen op een sterkere samenwerking richtte dan dat het Formule 1-team er voor over had.

Met de lancering van de Red Bull-livery voor 2023, werd haar nieuwe partner aangekondigd; namelijk de Amerikaanse automobielgigant Ford. Waarom is de keuze nou precies op Ford gevallen? En hoe zit dat nou met Honda? Horner legt uit:

“Het is een compleet andere samenwerking dan dat we met Porsche hebben besproken”, begint Horner, doelend op de reden waarom er uiteindelijk voor Ford gekozen is. “Dit is puur een commerciële en technische deal, dus er is geen samenwerking of integratie wat betreft de zakelijke kant. Het is een overeenkomst waar we de mogelijkheid hebben om vooral op de elektronische, software en ontwikkelingsaspecten kennis met elkaar te delen. En aan de commerciële kant kunnen we met Ford, een partner die een groot aandeel in de Verenigde Staten heeft, die markt makkelijker bereiken.”

Terwijl Ford in 2020 al aankondigde niet meer in de Formule 1 te willen deelnemen, heeft de Japanse autofabrikant zich wél voor de inschrijving voor motorpartners vanaf 2026 aangemeld. Horner vertelt dat zijn team 'een geweldige samenwerking met Honda' heeft gehad: "Wanneer ze aan ons hadden verteld dat ze niet meer in de Formule-wereld aanwezig wilden zijn, moesten wij met groot verdriet de Red Bull Powertrain-afdeling (RBPT) oprichten om de zaken over te nemen."

"Toen we aan die reis waren begonnen, veranderde Honda gelukkig enigszins van plannen, waardoor ze ons tot het eind van 2025 met motoren bevoorraden. Ondertussen kunnen wij ons voorbereiden op 2026. We hebben een geweldige werkrelatie. Het is een geweldig bedrijf en met de huidige regelgeving zullen we tot de laatste race van het 2025-seizoen samen met Honda blijven pushen."

Volgens Horner is de Red Bull-motorendivisie inmiddels al druk aan de bak om zich op 2026 voor te bereiden. Ford-ingenieurs zullen deel uit gaan maken van het ontwikkelingsproces, waardoor de officiële krachtbronnen vanaf dat jaar als Red Bull-Ford door het leven zullen gaan.

Afsluitend salueert Horner motorenfabrikant Honda waarmee het Formule 1-team van Red Bull na jaren van pauze uiteindelijk weer glorie heeft weten te behalen. "We wensen Honda het allerbeste voor 2026. Tot dan zullen we samen hard blijven pushen om op het tot nu toe behaalde succes voort te bouwen", sluit Horner af.