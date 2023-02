Ambitieus Alfa Romeo toont zwart racemonster voor 2023

Ook het team van Alfa Romeo heeft zojuist het doek getrokken van de nieuwe wagen waarmee ze aankomend seizoen op jacht gaan naar succes. De Zwitserse renstal toonde zojuist de nieuwe C43 aan de buitenwereld doormiddel van een livestream op onder andere teampartner en livestreamplatform Kick.com.

Het team van Alfa Romeo toonde vandaag de nieuwe kleuren aan de buitenwereld. Eerder werd al duidelijk dat coureurs Valtteri Bottas en Guanyu Zhou aankomend seizoen in nieuwe kleuren zouden rijden, de eerste foto van de racepakken van de twee heren was namelijk al uitgelekt. De twee coureurs reden vorig seizoen ook al voor het team en vormen dus een stabiele factor.

Verder is alles anders bij het team wat eigenlijk nog steeds Sauber is. Teambaas Frédéric Vasseur vertrok naar Ferrari en men stelde Alessandro Alunni Bravi aan als diens indirecte opvolger. Ook Andreas Seidl is nieuw bij het team, de van McLaren overgekomen Duitser is de nieuwe CEO. Verder is ook de look van het team veranderd, dit komt door de komst van de nieuwe hoofdsponsor Stake.