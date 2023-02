93 procent van de Nederlanders kent Max Verstappen

Max Verstappen is momenteel één van de succesvolste coureurs van de planeet. De Red Bull Racing-coureur is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de bekendste Nederlandse sporters van de wereld. Verstappen is volgens recent onderzoek zelfs bekend bij vrijwel alle Nederlanders.

Het onderzoeksbureau Markteffect deed onderzoek naar de bekendheid van Nederlandse sporters en voormalige Nederlandse sporters. Het onderzoeksbureau stelde de ondervraagden de vraag welke sporters ze kennen, ze mochten ook een sporter noemen die ze slechts van naam kenden. Verstappen kwam bij dit onderzoek het meest bovendrijven met een zeer hoog percentage.

Uit het onderzoek van Markteffect bleek namelijk dat 93 procent van de Nederlanders boven de 18 wisten wie Max Verstappen is. Met dit percentage is Verstappen de bekendste sporter van Nederland. De Red Bull Racing-coureur houdt de recent gestopte schaatsers Sven Kramer (89 procent) en Ireen Wüst (84 procent) achter zich. Turner Epke Zonderland (83 procent) en Dafne Schippers (83 procent) maken de top vijf compleet. Ook Tom Dumoulin, Lieke Martens, Kjeld Nuis, Frenkie de Jong en Mathieu van der Poel staan in de top tien.