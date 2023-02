Horner blij met Ford-deal: "Soort natuurlijke energie"

Gisteren werd bekend dat Red Bull Racing en Ford vanaf 2026 met elkaar gaan samenwerken. De Amerikaanse fabrikant gaat samenwerken met Red Bull Powertrains om de krachtbronnen voor Red Bull en AlphaTauri te ontwikkelen. Bij Red Bull is men vanzelfsprekend zeer in hun nopjes met deze deal.

De deal tussen Ford en Red Bull hing al de gehele week in de lucht. Ford maakte eerder op de vrijdag bekend dat ze de sport in 2026 gaan betreden en enkele uren later werden de geruchten over de Red Bull-deal officieel bevestigd tijdens de launch van de RB19. Aangezien er in 2026 nieuwe motorreglementen gaan gelden, gaat dan de deal ook in.

Op het drukke podium in New York sprak vrijwel elk kopstuk zich lovend uit over de nieuwe deal. Ook Red Bull-teambaas was tijdens de launch positief: "Vanaf het eerste moment dat we met Bill Ford spraken, werd duidelijk dat er een soort natuurlijke energie heerste tussen de twee bedrijven. Het was dan ook eigenlijk best wel eenvoudig om de deal tot stand te laten komen tussen ons. We zijn als Red Bull in ieder geval heel erg enthousiast."