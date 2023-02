Haas start nieuwe VF-23 voor het eerst op

Het team van Haas beleeft deze week meerdere belangrijke mijlpalen in de voorbereiding op het aankomende Formule 1-seizoen. De Amerikaanse renstal onthulde eerder deze week de nieuwe VF-23 en deelde gisteren tevens dat ze nog een belangrijke stap hebben gezet richting de eerste rondjes op het nieuwe seizoen.

Haas deelde namelijk een grote video waarin ze laten zien dat ze de VF-23 voor het eerst tot leven hebben gewekt. In de video is te zien, en vooral te horen, dat ze de Ferrari-krachtbron voor het eerst opstarten. Haas zal later deze maand een shakedown gaan uitvoeren met de nieuwe wagen, het is nog niet duidelijk of Nico Hülkenberg of Kevin Magnussen dan plaats zal nemen achter het stuur.