'Red Bull en Ford maken samenwerking vandaag bekend'

Het heeft er alle schijn van dat het team van Red Bull Racing vandaag de samenwerking met Ford bekend gaat maken. De deal hangt al geruime tijd in de lucht en aangezien Red Bull vandaag hun nieuwe wagen onthult in New York, komt er later vandaag meer duidelijkheid.

Het lijkt erop dat Red Bull tijdens de onthulling van de nieuwe wagen van Max Verstappen en Sergio Perez tevens gaat melden dat ze vanaf 2026 gaan samenwerken met Ford. Volgens de BBC lekte het nieuws gisteren al uit via het Italiaanse persbureau Ansa. Het persbureau publiceerde info van Ford, maar men had er geen rekening mee gehouden dat het nieuws onder embargo stond. Het desbetreffende bericht van Ansa werd dan ook snel teruggetrokken.

Volgens de BBC stond er in het bericht dat Red Bull en Ford vanaf 2026 gaan samenwerken. Ford zal een gedeelte van de kosten van de krachtbron van Red Bull op zich gaan nemen. In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de sport en Red Bull ontwikkelt met Red Bull Powertrains zijn eigen krachtbronnen. Ford zal dus een gedeelte van deze kosten op zich gaan nemen en dus verder gaan samen werken met de Oostenrijkse regerend constructeurskampioen.