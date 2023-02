Hulkenberg: Formule 1-vrije jaren waren 'zeer positief'

Nico Hulkenberg is terug. Na drie jaren zonder fulltime Formule 1-stoeltje te hebben gezeten, is de Duitse veteraan weer terug van weggeweest. Het Formule 1-team van Haas heeft de keuze gemaakt voor een ervaren rijdersduo, waarbij Hulkenberg in het aankomend seizoen Kevin Magnussen naast zich zal hebben. Hulkenberg reflecteert op zijn jaren waarbij de Formule 1 niet of weinig in het achterhoofd zat.

Het waren drie rustige jaren voor Nico Hulkenberg. In 2019 reed de Duitse coureur nog voor het Formule 1-team van Renault, het daaropvolgende jaar kreeg hij te horen zonder een stoeltje voor het daaropvolgende jaar te zitten. De opvolgende jaren verscheen Hulkenberg hier en daar voor de diensten als reservecoureur voor de Formule 1-teams van Racing Point en Aston Martin. Zijn Formule 1-vrije periode is echter nu weer tot een halt gekomen, aangezien de Amerikaanse renstal Haas hem voor 2023 heeft aangetrokken.

Nu de inmiddels 35-jarige coureur weer een fulltime stoeltje in de koningsklasse heeft bemachtigd, neemt Hulkenberg de gelegenheid om tegenover Motorsport.com uitgebreid op zijn Formule 1-vrije jaren te reflecteren. Beginnend beschrijft hij die drie jaren als 'zeer positief.'

"Natuurlijk kan ik alleen voor mezelf praten, maar 2019 was niet altijd een goed jaar. Ik kreeg toen ook het gevoel dat ik een stap terug wou nemen. En wanneer je dan daadwerkelijk weggaat, kan je de zaken vanuit een ander perspectief bekijken. Je gaat dan reflecteren op veel dingen zodat je het hele gebeuren kan verwerken. Zelfs een winterstop – je denkt dat drie maanden (zonder Formule 1) veel is – dat is het totaal niet. Je blijft (nog voor even) verbonden, je blijft werken. De tijd waarin ik echt weg was, heeft me veel geholpen."

Ook vertelt Hulkenberg dat, ondanks zijn reserverollen bij Racing Point en Aston Martin, hij wel degelijk de boel volledig heeft kunnen ontspannen. "Het was volledig ander werk dan wat ik gewend was", doelt Hulkenberg op zijn reservediensten. "Het is een compleet verschil als je niet fulltime in de auto zit en je niet dag in dag uit hoeft te presteren. Je bent veel meer ontspannen aangezien je de slechte dagen gewoon kan wissen."

Afsluitend laat Hulkenberg weten vol vertrouwen te zijn voor een succesvolle voortzetting van zijn Formule 1-carrière. "Er zijn zeker bepaalde dingen die ik ga anders ga doen in vergelijking met vroeger. Maar dat zijn persoonlijke kwesties waar ik niet op in wil gaan. Er waren een paar gemiste kansen (voor mij) om goede prestaties neer te zetten om bij een topteam te kunnen komen, dat is een feit. Maar ik denk dat Haas me met een reden wil – ze geloven dat ik het nog steeds in me heb en dat ik materiaal van kwaliteit ben", sluit Hulkenberg af.