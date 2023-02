Brown verwacht veel van Norris: "Hij is een echte franchise driver"

Lando Norris is inmiddels al enkele seizoenen de kopman van het team van McLaren. De jonge Brit liet in de afgelopen jaren veel sterke dingen zien, maar een zege zat er nog niet in. Bij McLaren is het vertrouwen in Norris echter zeer groot, Zak Brown is zelfs van mening dat hij in alle situaties mee zal vechten vooraan het veld.

Norris debuteerde in 2019 in de Formule 1 bij McLaren. De Britse coureur veranderde daarna van een veelbelovend talent naar een vaste waarde. Norris reed vooral in 2021 zeer sterk en eindigde sinds 2020 elk seizoen op het podium. Een zege ontbreekt nog op zijn palmares maar het is de verwachting dat dit niet lang uit zal blijven.

McLaren CEO Zak Brown is van mening dat zijn Britse coureur één van de beste coureurs van het moment is. De Amerikaanse CEO steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken in gesprek met ESPN: "Lando is een echte franchise driver. Lando is één van die mensen die je bij een race met alle Formule 1-coureurs in bijvoorbeeld buggy's, altijd vooraan zal rijden. Dat komt simpelweg door het feit dat hij beschikt over enorm veel natuurlijk talent."