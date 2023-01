Vasseur voorzichtig hoopvol over betere betrouwbaarheid Ferrari-krachtbron

In afwachting op het aankomende Formule 1-seizoen, doken er iets na de jaarwisseling meerdere berichten vanuit de Italiaanse pershoek op dat het team van Ferrari een flinke performancewinst zou hebben gevonden. De nieuwe topman van Ferrari Frederic Vasseur noemde de geruchten 'een lachertje', maar koestert wel degelijk een voorzichtige hoop dat zijn team de betrouwbaarheid van de krachtbron heeft verbeterd.

Voor het eerst in jaren leek het Formule 1-team van Ferrari dichtbij succes. De term 'volgend jaar is ons jaar' werd ook aan het eind van 2021 gebruikt; echter bleek de voorspelling in ieder geval wat betreft de eerste seizoenshelft van 2022 wel degelijk juist. Met een nieuwe teambaas aan de leiding onder naam van Frederic Vasseur, hoopt het prestigieuze automerk in 2023 eindelijk maar toch weer die laatste stap richting glorie te kunnen zetten.

Ook dit jaar doken er berichten op over een heuse performancewinst. Er zou door verschillende Italiaanse mediaplatformen gesproken worden over onder andere een performancewinst van 30 pk. Vasseur vertelde eerder al tegenover internationale media dat hij 'niet' snapt waar die getallen vandaan komen, maar dat het 'een lachertje’ is. "Het draait allemaal om de betrouwbaarheid."

De F1-75 van Ferrari kon in 2022 vaak met de Red Bull meekomen. De krachtbron achterin de scharlakenrode bolide was echter niet betrouwbaar, waardoor Ferrari als gevolg haar motoren 'iets moest terugschroeven', aldus toenmalig teambaas Mattia Binotto. Zijn vervanger meent dat het oplossen van betrouwbaarheid altijd het doel is geweest:

"Aan de performance van de motoren van 2022 lag het niet", meent Vasseur. "Het probleem was de betrouwbaarheid, het is ons hoofddoel om dat op te lossen. Tot nu toe lijkt alles goed te gaan, maar op het circuit zal het altijd anders verlopen. Net als wij hadden andere teams vanwege het stuiteren en vibreren last van betrouwbaarheidsproblemen. Wanneer we over iets meer dan drie weken in Bahrein aankomen gaan we het zien", concludeert hij.