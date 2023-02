Officieel: Red Bull Racing en Ford gaan samenwerken

Zoals verwacht is vandaag de samenwerking tussen het team van Red Bull Racing en Ford aangekondigd. De Amerikaanse autogigant zal vanaf 2026 gaan samenwerken met Red Bull en zal de naamgever worden van de krachtbronnen van het team. Red Bull werkte in de afgelopen maanden hard aan het motorenproject voor 2026 en de Ford-deal hing dat ook al in de lucht.

Eerder op de dag maakte Ford al bekend dat ze de koningsklasse van de autosport in 2026 gaan betreden. Ford-kopstuk Jim Farley betrad het podium tijdens de launch van Red Bull om de deal tussen het team en het merk te bevestigen. Red Bull en Ford gaan op commercieel en technisch vlak met elkaar samenwerken. De motoren van Red Bull Powertrains zullen door Ford worden gebadged.

Ford zal ook de motoren van Red Bulls zusterteam AlphaTauri gaan badgen. Aangezien Red Bull zelf al bezig is met de ontwikkeling van de krachtbronnen onder de 2026-regels, zal Ford het team gaan ondersteunen op het technische gebied. Deze samenwerking geldt overigens voor zowel de verbrandingsmotor als het elektrische gedeelte van de nieuwe krachtbron. Ford is na Audi de tweede nieuwe fabrikant die de sport in 2026 betreedt.