Brown ziet McLaren in 'twee tot drie' jaar tijd voor wereldtitel vechten

Het team van McLaren hoopt dat haar nieuwe faciliteiten, die naar verwachting in 2024 opgeleverd zullen worden, ervoor zullen zorgen dat er in 2025 om de wereldtitel gevochten kan worden. Dat zijn de woorden van McLaren-CEO Zak Brown. De Britse renstal is momenteel bezig aan de bouw van onder andere haar eigen windtunnel – naast concurrent Aston Martin hebben beide teams een miljoeninvestering toegewijd aan een serieuze poging om in de (nabije) toekomst een titelkandidaat te zijn.

Het team van McLaren werd getipt als één van de teams die zomaar heel sterk voor de dag zou kunnen komen bij de start van het 2022-seizoen van de Formule 1. Het afgelopen jaar betekende immers dat er een geheel nieuwe generatie Formule 1-wagens gemaakt moesten worden, waardoor menig liefhebber ervan uitging dat de gehele rangorde door elkaar geschud zou worden. Niets bleek echter waar; de drie gewoonlijke topteams van Ferrari, Red Bull en Mercedes stonden opnieuw bovenaan, terwijl McLaren niet aan de hoge verwachtingen kon voldoen.

Volgens de CEO van de papajakleurige renstal Zak Brown, zal McLaren echter in de toekomst weer een heuse titelkandidaat moeten worden. Tegenover ESPN blikt Brown vooruit naar de aankomende jaren: "Ik denk dat we twee of drie jaar verwijderd zijn (om te kunnen vechten voor overwinningen). Het zou geweldig zijn als dit jaar op 2021 lijkt, waarin we geregeld ons met de top drie kunnen mengen. Helaas hebben we onze technologische infrastructuur nog niet op orde."

"In 2024 zouden we het voor elkaar moeten hebben, maar dat zou de auto van 2024 niet volledig beïnvloeden. Ik denk dat we in dat jaar een goede stap voorwaarts maken, waardoor we dan op een frequentere basis kunnen meevechten. Het jaar daarop, in 2025, zullen we alle benodigde onderdelen gereed hebben – coureurs, mensen, wind tunnel, simulator. Ik zie niet waarom we, op papier, in 2025 niet in de positie zouden kunnen zitten waarin we op reguliere basis om de overwinningen kunnen vechten. Dat is in ieder geval onze ambitie."

Brown voegt toe dat zijn team steeds sterker begint te worden, sinds hij in 2016 tot CEO werd benoemd. "Dat (2016) was historisch gezien ons slechtste jaar. We werden negende, iedereen teleurgesteld in ons en het werkmoreel in de fabriek was laag. Vijf jaar later hebben we alweer een race gewonnen, met een pole positie en negen podiums erbij. Ook hebben we nu een auto die volgestickerd is met grote sponsoren zoals Google, Goldman Sachs, Coca-Cola, Dell en Cisco. Vroeger verloren we meer dan 100 miljoen dollar per jaar, nu draaien we een winst. Ook zal al onze infrastructuur dit jaar online komen."

"Ook hebben we nu een sterk IndyCar-team die kampioenschapswaardig is, naast ervaringen in de Formule E en Extreme E. Als je de McLaren Racing van 2018 met die van nu vergelijkt, hebben we grote stappen gemaakt. Maar, we zijn pas halverwege. Nu willen we races en titels winnen. Naar mijn gevoel hebben we de basis, mensen, technologie en financiële ondersteuning nu achter ons, zodat we het licht aan het einde van de tunnel kunnen bereiken. Het zal een flinke klus worden", sluit Brown af.